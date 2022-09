“C'est fini les amis”: Boris Johnson prononce son dernier discours à Downing Street

Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a promis mardi d’apporter son “fervent soutien” à Liz Truss, qui va lui succéder, lors de son dernier discours en tant que chef du gouvernement.





“C’est fini les amis”, lancé Boris Johnson avant de s’envoler pour Balmoral (Ecosse) où il va présenter officiellement sa démission à la reine Elizabeth II. Dans son discours, Boris Johnson, poussé à la démission début juillet après des scandales à répétition, a énuméré Brexit, campagne de vaccination contre le Covid-19, soutien à l’Ukraine face à l’invasion russe parmi les réussites de son mandat. “Je soutiendrai Liz Truss et son gouvernement à chaque étape”, a-t-il assuré.