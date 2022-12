“Chabadabada”, montre LIP et 200 homards vivants: Macron et Biden rivalisent d'attentions, Kamala Harris pas en reste

Macron et Brigitte séjournent à la Maison Blanche

Emmanuel Macron offre un vinyle de la bande originale du film "Un homme et une femme", Jill Biden choisit les meilleurs fromages américains pour le dîner: le voyage d'État du président français voit les deux pays rivaliser de petites attentions.





L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron offrirait jeudi à son homologue américain une coupe Christofle, célèbre maison d'orfèvrerie et d'arts de la table qui a accompagné entre autres les repas à bord du prestigieux paquebot "Normandie". Une référence au lien transatlantique, mais aussi à une époque faste pour le savoir-faire français: le premier voyage vers New York du grand navire avait été, en 1936, un événement international.





Le président français a encore emmené dans ses valises un disque en vinyle de la bande originale du film de Claude Lelouch “Un homme et une femme" (1966). La chanson du même nom, avec son entêtant refrain "Dabadabada" (souvent retranscrit "Chabadabada"), composée par Francis Lai, avait été à l'époque récompensée d'un Golden Globe. Selon BFMTV, il s’agit du film visionné par le président américain et son épouse lors de leur premier rendez-vous. Claude Lelouch fait d’ailleurs partie de la délégation.





Une montre LIP et un pull pour Kamala Harris





Kamala Harris recevra également quelques présents, détaille encore BFM: une maquette de la Fusée Ariane 5 (Emmanuel Macron a visité le siège de la NASA mercredi), mais aussi une montre LIP Marinier et un pull de la marque Saint James.





Si la Maison Blanche n'a pas encore dévoilé quels présents seraient remis par Joe Biden jeudi, l'épouse du président américain, Jill Biden, a déjà dévoilé le décor et le menu du dîner de gala. Il sera servi sous une grande tente dans les jardins, sur des tables chargées de chandeliers et de fleurs aux couleurs des deux pays.





Seront servis: du homard - 200 crustacés vivants ont fait leur dernier voyage jusqu'à Washington - du bœuf, de la courge du potager de la Maison Blanche, et un gâteau à l'orange, entre autres.





Des fromages américains





Mais aussi - la First Lady a particulièrement insisté sur ce point - des fromages américains. Dont un bleu de l'Oregon (nord-ouest) qui a été la première production américaine à remporter, en 2019, les Championnats du monde du fromage.





Les toasts seront portés avec un vin rosé pétillant américain, dans des verres fabriqués en France.





Et la soirée sera animée par Jon Batiste, jazzman originaire de Louisiane. Pianiste virtuose mais aussi multi-instrumentiste, militant des droits civiques, compositeur oscarisé, ce génie de la musique n’a que 36 ans mais a déjà enregistré avec les plus grandes stars de la chanson américaine, de Stevie Wonder à Prince, en passant par la légende country Willie Nelson.





Emmanuel Macron se rendra vendredi en Louisiane, ancienne province cédée par la France aux États-Unis en 1803.





Et sur le plan diplomatique?

Les subventions massives décidées par le président américain dans une grande loi économique et sociale appelée “Inflation Reduction Act” (IRA) sont “super agressives pour nos entreprises”, a-t-il déploré au premier jour de sa visite, lors d’un déjeuner avec des parlementaires américains.





“Je ne veux pas devenir un marché pour les produits américains parce que j’ai exactement les mêmes produits que vous. J’ai une classe moyenne (qui doit) travailler et des gens qui doivent trouver du boulot. Et la conséquence de l’IRA est que vous allez peut-être régler votre problème, mais vous allez aggraver le mien. Je suis navré d’être aussi direct”, a déclaré Emmanuel Macron.





Le président français a réitéré ses inquiétudes dans la soirée lors d’un discours devant la communauté française à l’ambassade de France.





“Les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l’IRA, sont des choix qui vont fragmenter l’Occident”, a déclaré Emmanuel Macron.