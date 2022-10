“Complètement ruinée”, Dominique Tapie vit désormais avec moins de 800 euros par mois

Dominique Tapie hérite des dettes de son époux

Un an après la mort de Bernard Tapie, son épouse Dominique se retrouve dans une impasse financière. Après avoir hérité des lourdes dettes de son défunt mari, la Française de 72 ans a été contrainte de vendre l’ensemble de ses biens pour rembourser les créanciers, rapporte BFM TV. Selon le média, Dominique Tapie vit désormais avec une retraite de moins de 800 euros et compte en grande partie sur l’aide ses proches.





À la mort de Bernard Tapie, Dominique Tapie a hérité des dettes colossales de son mari, dont le montant s’élève, selon les informations de BFM TV, à près de 600 millions d’euros. Comme le précise le média français, la femme de Bernard Tapie était engagée dans sa société, elle a donc été condamnée à rembourser les 403 millions d’euros du litige avec le Crédit Lyonnais. Une somme à laquelle il faut encore ajouter 200 millions d’euros pour les pénalités de non-remboursement.





Sommée de rembourser cette somme jusqu’au dernier centime, l’épouse de l’ancien député français a dû changer radicalement de train de vie. Elle a vendu tous les biens qu’elle possédait conjointement avec son défunt époux, notamment un hôtel particulier dans le centre de Paris, pour 80 millions d’euros, et une villa à Saint-Tropez, pour 82 millions. Dominique Tapie a également vendu ses parts de marché dans le journal La Provence, ce qui lui a rapporté 81 millions d’euros supplémentaires. Enfin, elle a cédé ses assurances-vie pour 120 millions d’euros.





Grâce à ces ventes, la Française de 72 ans a pu rembourser les 400 millions d’euros du litige avec le Crédit Lyonnais, mais elle doit encore payer les indemnités de non-remboursement, soit 200 millions d’euros. D’après BFM TV, Dominique Tapie est dans l’incapacité de reverser cette somme pour le moment. Elle vit désormais avec une retraite de moins de 800 euros par mois et habite dans un deux-pièces parisien loué et payé par son ami Jean-Louis Borloo, ancien ministre français. L’épouse de Bernard Tapie, qui s’est séparée de tous ses objets de valeur, compte également sur le soutien financier de ses deux enfants, Sophie et Laurent Tapie.