“Dina démissionne”: la tension monte d'un cran au Pérou, la présidente met la pression sur le Parlement

la tension monte d'un cran au Pérou, la présidente met la pression sur le Parlement

La présidente péruvienne Dina Boluarte a mis la pression dimanche soir sur le Parlement, l’exhortant à approuver des élections anticipées alors que la tension est montée d’un cran samedi avec un premier mort à Lima lors de manifestations.





“Mesdames et Messieurs du Parlement, vous devez comprendre votre responsabilité historique. Demain (lundi) vous avez l’occasion de gagner la confiance du pays en répondant à cette demande tant attendue du peuple péruvien”, a déclaré Mme Boluarte, lors d’un message télévisé à la nation dimanche soir. “Votez pour le Pérou en faveur du pays en avançant les élections à 2023 et disons à tout le Pérou avec la plus grande responsabilité que nous partons tous”, a-t-elle lancé.





Le président du Parlement, José Williams, un militaire de droite à la retraite, qui remplacerait Mme Boluarte en cas de démission, a également appelé dimanche sur Twitter les parlementaires à “réfléchir de manière responsable à la décision qui devra être prise” lundi. Le Parlement devait réexaminer ce jour-là, en matinée (10H00 locale, 15H00 GMT), un projet de loi destiné à avancer les élections à octobre 2023.





Samedi, la proposition d’élections anticipées présentée par le député Hernando Guerra Garcia, du parti de droite Fuerza Popular (FP), avait été rejetée par 65 voix contre 45. La gauche avait alors insisté pour introduire un amendement prévoyant un référendum sur une Assemblée constituante, contribuant à l’échec du projet de loi.





La présidente a indiqué qu’en cas de vote négatif, elle-même présenterait deux projets de loi: un nouveau projet pour avancer le scrutin à octobre et un autre prévoyant que le futur Parlement prépare une réforme de la Constitution.





“Les mobilisations vont continuer”

Dans la rue, les manifestations se poursuivent. Pour la première fois à Lima samedi, une personne est morte lors de manifestations qui ont dégénéré en violences. Victor Santisteban, 55 ans, est décédé d’une fracture du crâne. “Nous voulons que justice soit faite”, a déclaré à la presse Elizabeth Santisteban, soeur du défunt.





Cela porte à 48 le nombre de victimes depuis le 7 décembre. Selon le Bureau du Médiateur, sept personnes sont toujours hospitalisées après les manifestations à Lima, dont une dans un état grave. De même source, 28 policiers ont été blessés lors de ces affrontements.





“Les mobilisations vont continuer parce qu’il n’y a aucun signe que l’exécutif (Dina Boluarte) va démissionner”, a déclaré à l’AFP le dirigeant de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), Geronimo Lopez, qui a appelé à une marche nationale mardi après-midi sous le slogan “Dina démissionne maintenant”.





“Concrètement, le peuple dit qu’il ne cessera pas sa lutte si elle ne démissionne pas”, ajoute le syndicaliste alors qu’aucune sortie de crise ne se profile à l’horizon. Les manifestants demandent la démission de la présidente Dina Boluarte, la dissolution du Parlement et une Assemblée constituante.





“Ils jouent avec le feu”

Les troubles ont débuté le 7 décembre après la destitution et l’arrestation du président de gauche Pedro Castillo, accusé d’avoir tenté un coup d’Etat en voulant dissoudre le Parlement qui s’apprêtait à le chasser du pouvoir.





La crise est aussi le reflet de l’énorme fossé entre la capitale et les provinces pauvres qui soutenaient le président Castillo, d’origine amérindienne, et voyaient son élection comme une revanche sur ce qu’ils ressentent comme le mépris de Lima.





La semaine dernière, Mme Boluarte avait déclaré à la presse étrangère que les groupes à l’origine des manifestations violentes “cherchaient à faire un mort à Lima”. “On dit qu’un mort à Lima en vaut cent dans la province”, avait-t-elle déploré.





Avant son intervention télévisée, Mme Boluarte avait dans une interview au journal Trome “regretté” que le Parlement ne soit pas parvenu à un accord, “je les exhorte à faire passer les intérêts du pays avant les intérêts des partis”.