“Elon Musk, vous avez demandé un plan clair pour lutter contre la famine? Le voici!”

Elon Musk sur la faim

Le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations unies a présenté un plan visant à dépenser 6,6 milliards de dollars pour lutter contre la faim dans le monde - une réponse directe à un échange avec le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a affirmé qu’il vendrait des actions Tesla pour financer un plan si le PAM pouvait décrire “exactement comment” cela fonctionnerait.





David Beasley, directeur du programme alimentaire des Nations unies et ancien gouverneur républicain de Caroline du Sud, a tweeté lundi un lien vers un “résumé” de 1.000 mots. Ce document explique comment l’ONU déploierait 6,6 milliards de dollars de repas et de coupons pour nourrir plus de 40 millions de personnes dans 43 pays qui sont “au bord de la famine”, évitant ainsi ce que le PAM appelle une “catastrophe” imminente.

Dans le document que Beasley a posté, le PAM propose de consacrer 3,5 milliards de dollars à l’achat et à la livraison directe de nourriture, 2 milliards de dollars “pour l’argent liquide et les bons d’alimentation (y compris les frais de transaction) dans les endroits où les marchés peuvent fonctionner”, et 700 millions de dollars supplémentaires pour gérer de nouveaux programmes alimentaires “adaptés aux conditions du pays” et garantir que “l’aide atteint les plus vulnérables”.





Un autre montant de 400 millions de dollars serait utilisé pour “la gestion des opérations, l’administration et la responsabilité” et la coordination de la chaîne d’approvisionnement.

“Le monde est en feu”, écrit Beasley. “J’ai mis en garde contre la tempête qui se prépare en raison du Covid, des conflits, des chocs climatiques & maintenant, de la hausse des coûts de la chaîne d’approvisionnement.”





“Cette crise de la faim est urgente, sans précédent, ET évitable”, a écrit Beasley dans un autre tweet, en taguant Elon Musk, qui est la personne la plus riche du monde avec une valeur nette d’environ 288 milliards de dollars. “Vous avez demandé un plan clair. Le voici ! Nous sommes prêts à parler avec vous - et avec toute autre personne - qui veut sérieusement sauver des vies.”





Ce vendredi matin Elon Musk n’a toujours pas répondu.





Le va-et-vient entre Musk et Beasley a débuté par une interview sur CNN le mois dernier, dans laquelle Beasley demandait aux milliardaires de “s’engager maintenant, de manière ponctuelle” pour aider à combattre la faim dans le monde, en citant spécifiquement les deux hommes les plus riches du monde : Elon Musk et Jeff Bezos.





M. Beasley a déclaré qu’un don de 6 milliards de dollars, soit 2 % de la fortune d’Elon Musk pourrait contribuer à résoudre le problème de la faim dans le monde.





Musk a répondu sur Twitter en écrivant : “Si le PAM peut décrire sur ce fil Twitter comment exactement 6 milliards de dollars vont résoudre la faim dans le monde, je vais vendre des actions Tesla tout de suite et le faire.”





“Mais il doit s’agir d’une comptabilité ouverte, afin que le public voie précisément comment l’argent est dépensé”, a ajouté Musk.





Beasley a précédemment répondu aux tweets de Musk, lui assurant que des systèmes sont en place pour la transparence et la comptabilité open source.

“Le fait qu’il entre dans cette conversation change la donne parce que, tout simplement, nous pouvons répondre à ses questions, nous pouvons présenter un plan clair”, a déclaré M. Beasley à CNN dans une interview complémentaire au début du mois. “Nous serons heureux de répondre à toutes ses questions. Je suis impatient d’avoir cette discussion avec lui, car des vies sont en jeu.”





Avant la pandémie de Covid-19, la crise de la faim dans le monde était déjà exacerbée par le changement climatique et les conflits. La pandémie a cependant aggravé les problèmes existants, laissant “42 millions de personnes qui frappent littéralement à la porte de la famine”, a déclaré M. Beasley. “C’est le pire des scénarios”.





Actions caritatives

Une représentante de Bezos, Angela Landers, a refusé de commenter la proposition du PAM, mais a souligné d’autres dons philanthropiques réalisé par le patron d’Amazon pour lutter contre la faim.





Elon Musk a précédemment fait des promesses audacieuses sur Twitter, engageant des ressources dans des projets caritatifs. Cette année, il a promis de faire don de 30 millions de dollars à Brownsville, au Texas, la ville la plus proche d’un énorme centre de fusées géré par sa société SpaceX, et aux écoles locales.