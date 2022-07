“Fais attention, il y a un terroriste dans l'avion”: un vol annulé après une mauvaise blague

Fausse alerte de terrorisme à l'aéroport de Roissy

Une blague tourne mal à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et cause l’annulation d'un vol. Une affaire qui pourrait coûter plus d'un demi-million d’euros.





Selon les informations recueillies par Europe 1, un vol a été supprimé le 14 juillet dernier suite aux propos glissés à l’oreille d'une enfant lorsqu’elle montait à bord: “Fais attention, il y a un terroriste dans l’avion.” La petite fille, apeurée, a alors alerté les hôtesses de l’air, qui ont immédiatement informé le commandant de bord.





550.000 euros de préjudice

Suite aux retards liés aux vérifications d’usage, Air France s’est vue obligée d’annuler le vol. La compagnie aérienne a alors décidé de porter plainte et a évalué le préjudice à 550.000 euros. “Aucune menace réelle n’a été observée lors de l’inspection”, a rassuré la compagnie.





Une blague qui tourne mal