“Game Of Thrones” : Pro-Fête dévoile un opus, le 7 décembre





Le mois de décembre s'annonce exaltant sur la scène hip-hop, avec une pléthore de concerts et des sorties d'albums captivantes. Les aficionados du genre, en particulier les fervents admirateurs du rappeur Pro-Fête, savourent d'ores et déjà cette effervescence.





Longtemps espéré dans l'univers du hip-hop et constamment repoussé à des dates ultérieures, l'opus de Pro-Fête, intitulé « GAME OF THRONES », verra enfin le jour le 7 décembre 2023. Après la parution de deux mixtapes en 2013 et en 2017, cet album très attendu par les amateurs de rap, soigneusement élaboré par Lunesy Production et 4 My Dog Records, fera son entrée avec une tracklist d'exception agrémentée de collaborations prestigieuses telles que Fafadi, MNM, Gaston Bandit mic, Shavy et Adams Boy.





Paradoxalement, son ancien protégé Ngaaka Blindé, avec qui il a partagé la scène pendant des années, se trouve désormais en tête de proue de la scène hip-hop au Sénégal, revendiquant même le titre de Roi du rap game aux côtés de Dip Doundou Guiss. Ironie du destin, Ngaaka Blindé dévoilera également son album intitulé « Secret 7 » à la même date.





Un duel musical s'annonce ainsi entre ces deux figures de la scène rap sénégalaise.