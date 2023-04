“Il a simplement peur”: un ex-officier de sécurité de Vladimir Poutine fait des confidences rares sur le président russe

Il y a près de six mois, un (désormais ex-) officier du service secret de sécurité personnelle d’élite du président russe fuyait son pays. Opposé à la guerre en Ukraine, il s’est réfugié en Turquie. Il s’est récemment confié à Dossier Center, un groupe d’enquête basé à Londres financé par la figure de l’opposition russe Mikhail Khodorkovsky. Gleb Karakulov a notamment fait de rares confidences sur le quotidien de Vladimir Poutine.



Le 14 octobre dernier, Gleb Karakulov abandonnait son pays avec sa femme et sa fille après avoir embarqué dans un avion à l’aéroport d’Astana, au Kazakhstan. La raison? L'ingénieur de formation, chargé de mettre en place des communications sécurisées pour le président russe entre 2009 et 2022, est opposé à la guerre en Ukraine. Dans de longs entretiens à Dossier Center, il confie qu'il “est temps de mettre fin à cette guerre et d’arrêter de se taire.” “Notre président est devenu un criminel de guerre”, lance-t-il encore, dans des propos relatés par BFMTV.



Pas de téléphone



C’est pour cela qu'il décide de libérer sa parole sur sa propre expérience au plus proche du patron du Kremlin. M. Kazakulov décrit Poutine comme un homme qui vit en isolement et sans accès aux technologies modernes. “Durant toutes mes années de service, je ne l’ai pas vu une seule fois avec un téléphone portable”, raconte-t-il. “Il n’utilise ni Internet, ni téléphone portable. Il ne reçoit des informations que de son entourage le plus proche, ce qui signifie qu’il vit dans un vide informationnel”, ajoute-t-il. “Grâce à mon travail, j’ai pu constater à quel point l’information est déformée.”





Paranoïa permanente



Le comportement de Poutine semble s’approcher de la paranoïa permanente, selon l’ancien officier. Il préfèrerait voyager incognito dans un wagon blindé plutôt que de prendre l’avion pour éviter d’être repéré. Des faux cortèges de voitures quittent régulièrement les résidences officielles dans le but de tromper les observateurs. Enfin, plusieurs bureaux officiels similaires aux vrais ont été construits partout en Russie. “Il a simplement peur”, indique M. Kazakulov.