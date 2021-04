“Il rigolait dans la rue alors qu’elle était là, sous ses pieds”: proches et connaissances d’Aurélie Vaquier sous le choc

Le corps Aurelie Vaquier sous la dalle

Nous vous l’indiquions mercredi, le corps retrouvé mercredi à Bédarieux (Hérault), en France, est “très probablement” celui d’Aurélie Vaquier, disparue depuis plus de deux mois. Son compagnon a aussitôt été placé en garde à vue. Le cadavre a effectivement été découvert “dissimulé sous une dalle de béton” du domicile conjugal. Pour les proches de la victime, c’est l’incompréhension.





“Il s’agit très probablement du corps d’Aurélie Vaquier en raison de la présence d’un tatouage très reconnaissable et d’un piercing”. Si une autopsie doit encore être pratiquée, les faits avancés mercredi par le procureur Raphaël Balland ne laissent pas beaucoup de place au doute concernant l’identité de la victime. Le compagnon d’Aurélie, Samire, âgé de 39 ans, a été placé en garde à vue. Ce dernier avait indiqué qu’Aurélie était partie volontairement du domicile le 28 janvier 2021, avec “son téléphone portable et quelques vêtements”. Il avait également confié qu’elle voulait “s’adonner à sa passion, l’écriture”.





“Que justice soit faite”

Or, les proches de la disparue n’ont jamais adhéré à cette thèse du départ volontaire. Un message “rassurant” partagé par le compagnon d’Aurélie suscitait d’ailleurs de nombreux doutes quant à son authenticité. Les recherches et les premières investigations n’avaient jusqu’alors pas permis de récolter le moindre indice ni d’esquisser un début de piste susceptible d’élucider cette disparition. La macabre découverte a eu lieu sous une dalle de béton du domicile conjugal, où Samire réside encore.





Jérémy Vaquier, le frère de la victime, se dit “abasourdi”. “Je n’ai pas les mots. J’espère que les coupables vont payer. La gendarmerie fera son travail pour trouver, savoir comment ça s’est passé et que justice soit faite… Jusqu’au bout j’ai espéré qu’elle soit vivante, beaucoup de choses laissent à penser que c’est bien elle”, témoigne-t-il. Si aucune information n’a fuité depuis qu’il a été placé en garde à vue, Samire est devenu le principal suspect, y compris aux yeux des proches d’Aurélie.





“On s’est fait tromper”

L’une d’entre elles a fait part de son émotion devant le cordon de policiers municipaux et de gendarmes qui barre l’accès au domicile de la disparue, rapporte Midi-Libre. “Mais pourquoi il a fait ça ? Ce n’est pas possible… Elle ne mérite pas ça Aurélie”. Mellanie, la meilleure amie de la victime, a également pris la parole face aux journalistes. “Après deux mois de recherche intense, il y a un mélange de soulagement et de colère. Aujourd’hui ils ont trouvé un corps. Si c’est bien Aurélie, je suis soulagée mais en colère. Soulagée parce qu’on la retrouve et en colère parce que ce n’était pas une fin de vie qu’elle méritait; “, a-t-elle témoigné.