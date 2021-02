“Islamo-gauchisme” à l’université: Macron recadre sa ministre de l’Enseignement supérieur

Macron recadre sa ministre Frédérique Vidal

La ministre française de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé mardi à l’Assemblée demander au CNRS “un bilan de l’ensemble des recherches” qui se déroulent en France, afin de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme. “L’islamogauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique,” avance le CNRS (NDLR: Le Centre national de la recherche scientifique) qui “condamne avec fermeté celles et ceux qui tentent d’en profiter pour remettre en cause la liberté académique.” Mercredi, Emmanuel Macron aurait “infligé un désaveu à Frédérique Vidal”, rapporte France Culture.





Dimanche soir sur CNews, Frédérique Vidal avait pointé l’”islamo-gauchisme” qui, selon elle, “gangrène la société dans son ensemble et l’université n’est pas imperméable”. “Ce que l’on observe dans les universités c’est qu’il y a des gens qui peuvent utiliser leurs titres et l’aura qu’ils ont, ils sont minoritaires (...) pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes”, a-t-elle affirmé, provoquant une polémique sur les réseaux sociaux.





“Nous sommes choqués par ces chasses aux sorcières dignes d’un autre régime. À quoi faites-vous référence, (...) vous n’avez rien d’autre à faire que de lancer une police de la pensée?”, a demandé mardi la députée Bénédicte Taurine (LFI), lors des questions au gouvernement. “J’ai été interrogée sur ce que l’on voit apparaître dans les universités à savoir des universitaires qui se disent eux même empêchés par d’autres de mener leurs recherches, leurs études”, a répondu Frédérique Vidal.





“L’université n’est pas étanche, elle est traversée par tous les courants de la société, le rôle de l’université est toujours de les étudier, de les comprendre, de laisser se mettre en place ce débat contradictoire plutôt que ces caricatures et de faire en sorte que justement, comme toujours au sein des universités, du monde de la recherche, le débat se mène entre les pairs”, a-t-elle poursuivi.





“Polémique stérile”

Frédérique Vidal a annoncé qu’elle allait demander au CNRS “un bilan de l’ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme par exemple”. “J’ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré et je pense qu’il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore d’actualité”, a-t-elle affirmé.





Dans un communiqué, la Conférence des présidents d’université (CPU) a fait part de “sa stupeur face à une nouvelle polémique stérile sur le sujet de l’ ‘islamogauchisme’ à l’université”.





Elle appelle “à élever le débat”. “Si le gouvernement a besoin d’analyses, de contradictions, de discours scientifiques étayés pour l’aider à sortir des représentations caricaturales et des arguties de café du commerce, les universités se tiennent à sa disposition”, a-t-elle proposé.





De son côté, le député LR Julien Aubert a dit lui “saluer” l’annonce de Frédérique Vidal et mis en avant “l’urgence de créer une mission d’information afin que le Parlement puisse également se saisir de cette question”.





La réponse du CNRS