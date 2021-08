“J’ai décidé de répondre directement à vos questions”: Macron répond aux Français sur Instagram

Macron répond aux Français sur la vaccination

Depuis sa résidence d’été au fort de Brégançon, le président français s’est adressé à la population via Instagram et TikTok, ce lundi matin. Il propose aux internautes de lui poser des questions sur la vaccination.

Pas vraiment de vacances pour Emmanuel Macron. Dans la continuité et la logique de sa politique, le chef de l’État a envoyé un nouveau message sur la vaccination à destinations des jeunes qui seraient réticents. Il invite ces derniers à lui poser directement leurs questions sur le sujet.

“Je sais que beaucoup parmi vous s’interrogent encore, ont peur, beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n’importe quoi, il faut bien le dire. Alors j’ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez les moi, et j’essayerai d’être le plus direct et le plus clair possible”, a déclaré le président.