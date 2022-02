“Jamais loin de la voiture...” : Ce reporter en Ukraine nous raconte son travail en pleine guerre

Le journaliste, présent depuis quelques jours dans la région du Donbass, épicentre du conflit, a récemment été la cible de trois tirs d'obus.





UKRAINE - La situation ne cesse de s’aggraver. Trois jours après avoir reconnu l’indépendance des territoires séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi 24 février une “opération militaire”, décrite comme une “invasion de grande ampleur” par le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba.





De nombreux bombardements ont d’ores et déjà été entendus à l’aube dans plusieurs villes du pays, dont Kiev, Odessa ou encore Lviv.





Thibault Lefèvre, journaliste chez France Inter, est présent sur place depuis quelques jours. Joint par Le HuffPost, celui-ci rappelle que “ce conflit qui oppose l’Ukraine et la Russie ne date pas d’hier”. “Le Donbass est en guerre larvée depuis huit ans maintenant”, explique-t-il. “Il y a des tranchées, des tirs de mortier réguliers sur différentes localités comme Marinka ou Majorsk”, décrit-il.





Et à la question de savoir si la prise de parole de Vladimir Poutine a pu exacerber les tensions depuis lundi, il n’en est rien. “Vu d’ici sur le terrain, les 2 millions de civils vivent avec la guerre depuis plusieurs années maintenant”, livre-t-il. Même s’il y a peu de pertes humaines, les gens font face à la menace permanente de subir des obus qui tombent sur leur voiture, leur jardin ou encore leur maison. Donc finalement ce discours de Vladimir Poutine est une péripétie supplémentaire”.

Le journaliste de Radio France n’en reste pas moins conscient des risques qu’il prend. “On se retrouve parfois à 300 ou 400 mètres de la ligne tenue par les séparatistes prorusses”, confie-t-il au HuffPost. “Là évidemment c’est très risqué. Mais beaucoup moins lorsqu’on s’en éloigne de quelques kilomètres”.





Pour tourner leurs reportages, Thibault Lefèvre et son équipe font donc des d’allers-retours rapides, “en évitant les heures les plus compliquées”. “On tourne de manière plus efficace qu’un sujet qu’on réaliserait dans une zone pacifiée”, détaille-t-il. Il développe: “On ne reste jamais très loin de la voiture. Il faut qu’à chaque moment tu aies ta solution de repli donc tu ne passes pas une demi-heure à interroger quelqu’un”.





Cible de trois tirs d’obus





Se tenir à proximité de son véhicule, c’est d’ailleurs ce qui lui a peut-être sauvé la vie ce lundi 21 février, alors qu’il venait d’arriver à Novonativka, une petite ville proche de Donetsk. Le journaliste et ses collègues ont été la cible de trois tirs d’obus, une mésaventure qu’il a partagée sur son compte Twitter comme vous pouvez le voir ci-dessous.

“On était entre les séparatistes et l’armée ukrainienne. En général, c’est quelque chose que tu évites de faire mais là on cherchait spécifiquement des maisons qui avaient été détruites depuis jeudi dernier”, nous raconte-t-il. Il développe: “On avait fait trois heures et demie de route et on est arrivé un peu trop tard. La nuit commençait à tomber et c’est à ce moment-là que les combats redoublent d’intensité”.





D’après lui, ces trois tirs d’obus, “tirés depuis la position de l’armée ukrainienne” ont servi “d’intimidation”, afin qu’ils quittent la zone. “Le premier tir te cible mais n’est jamais très précis, le second touche un peu plus loin et le troisième est lui beaucoup plus proche”, relate-t-il. “Il n’y a eu aucun projectile lorsqu’ils ont explosé. On en a déduit qu’ils souhaitaient dégager le terrain en vue d’une offensive”.





Cependant, impossible d’avoir le fin mot de l’histoire. “On a interrogé les représentants de l’armée ukrainienne dans cette zone, ils ont nié avoir tiré et ont chargé le camp d’en face car le village dans lequel nous étions appartenait à l’Ukraine”.





L’armée russe, qui vient de pénétrer ce jeudi sur le territoire ukrainien, dit viser les sites militaires avec des “armes de haute précision”. Elle a affirmé avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis “hors service” les bases aériennes de l’Ukraine. “Cette opération a pour but de détruire l’État ukrainien, s’emparer de son territoire par la force et établir une occupation”, a de son côté dénoncé le ministère des affaires étrangères ukrainien.