“Je ne parle pas avec des dingues”, persuadé d’être hors antenne, Didier Raoult se lâche dans TPMP

Pr Raoult ne veut pas parler à des Dingues

Une séquence totalement inattendue. Ce lundi 30 août, dans l’émission “Touche pas à mon poste”, le professeur Didier Raoult a accepté de répondre aux questions de Cyril Hanouna en direct depuis son salon. Cependant, quelques secondes avant le début de l’entretien, alors qu'il se pensait hors antenne, le scientifique a critiqué les chroniqueurs présents autour de la table.

Toute l’équipe de” Touche pas à mon poste” était de retour ce lundi 30 août sur C8. Et pour cette première émission de la rentrée, Cyril Hanouna a eu le plaisir de recevoir le professeur Didier Raoult, connu pour son avis bien tranché et ses propos parfois virulents sur la crise sanitaire. Ce dernier a accepté de répondre à quelques questions depuis son salon, en direct. Cependant, rien ne s’est déroulé comme prévu.





Dérapage en direct

Avant son passage dans l’émission, le scientifique a pu assister, hors antenne, au débat sur la vaccination en plateau qui opposait notamment Mathieu Delormeau et l’avocat Fabrice Di Vizio. La tension entre les deux chroniqueurs s’est rapidement fait ressentir et les échanges ont été assez virulents, comme c’est souvent le cas dans TPMP. Mais le professeur Raoult, lui, n’a pas vraiment apprécié le comportement des chroniqueurs.





Persuadé d’être hors antenne, le Marseillais, qui était déjà en direct sur C8, a déclaré à une personne qui se trouvait à côté de lui qu’il ne “voulait pas participer à des débats comme ça”. “Je ne parle pas avec des dingues”, a-t-il ajouté, provoquant le fou rire de Cyril Hanouna. Sans se rendre compte que tout le monde pouvait entendre ses déclarations, le scientifique a poursuivi: “Ma femme est psychiatre, elle parle avec les fous. Donc si vous voulez parler comme ça, vous prenez un rendez-vous chez elle, mais moi, je ne parle pas avec des gens excités comme ça.”





Une interview sérieuse

Après un fou rire de quelques secondes, Baba a finalement interpellé Raoult pour débuter l’interview en bonne et due forme. Ce dernier a immédiatement mis en garde l’animateur. “Parlez-moi avec respect, sans m’insulter, sinon je m’en vais”, lui a-t-il lancé. Hanouna a finalement interrogé le scientifique avec beaucoup de calme et de sérieux sur différents sujets, dont le pass sanitaire et la vaccination.