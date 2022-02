“Je ne suis pas vraiment un saint”: le pape apparaît pour la première fois dans un talk-show

Pape François apparait dans un Show

Le pape François est apparu dans un talk-show télévisé italien dimanche - une première en neuf ans de pontificat.

Surprise pour les téléspectateurs de la Rai dimanche soir: le pape François est apparu dans le talk-show italien “Che Tempo Che Fa”. Le souverain pontife avait accepté de répondre à une interview à distance, depuis le Vatican.





S'il a accordé de nombreuses interviews aux médias italiens et étrangers depuis son élection en mars 2013, c'était la première fois que le Pape répondait à des questions dans un talk-show en direct, et suivi par des millions de téléspectateurs.





Dans l’interview, le pape François a exprimé à nouveau son insistance pour que les migrants soient accueillis et intégrés dans la société. Il a fait référence aux fréquents blocages auxquels sont confrontés les navires humanitaires qui sauvent les migrants en Méditerranée des navires en mauvais état des trafiquants, mais qui se voient refuser pendant plusieurs jours l’autorisation d’accoster par les pays riverains de la mer.





L’entretien d’une heure comportait également des moments plus légers. Interrogé sur sa récente visite chez un disquaire à Rome, François a déclaré qu’il aimait beaucoup la musique classique, ainsi que les numéros de tango, comme beaucoup de ses compatriotes argentins originaires de Buenos Aires. Quelqu’un “qui ne danse pas le tango n’est pas de Buenos Aires”, a-t-il plaisanté.