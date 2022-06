“Je veux vous remercier”: le message de Biden à Erdogan

Joe Biden remercie Erdogan

Le président américain Joe Biden a “remercié” son homologue turc Recep Tayyip Erdogan mercredi lors d’une rencontre bilatérale, pour avoir levé son blocage à une entrée de la Finlande et de la Suède dans l’Otan.





“Je veux vous remercier pour ce que vous avez fait pour arranger la situation en ce qui concerne la Suède et la Finlande et pour l’incroyable travail que vous faites” pour faire sortir des céréales d’Ukraine, a-t-il dit au président turc, assis à ses côtés, lors d’une courte allocution devant la presse en marge du sommet de l’Otan à Madrid.





Les F-16, “sujet le plus important”

Un peu plus tôt, une haute responsable du Pentagone, Celeste Wallander, avait assuré, en réponse à une demande de longue date d’Ankara, que les États-Unis “soutiennent pleinement une modernisation par la Turquie de sa flotte de F-16".





Avant de partir pour Madrid, le président Erdogan avait souligné que le “sujet le plus important” entre Ankara et Washington était “celui des F-16", en référence aux avions de chasse commandés et partiellement payés par Ankara, mais dont Washington a suspendu le contrat de livraison après que la Turquie a acquis un système de défense russe S-400.