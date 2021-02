“Kim Jong-un a tué son demi-frère dans un jeu de pouvoir calculé”

Kim Jong Un, Président Corée du Nord

Près de quatre ans après le meurtre de Kim Jong-nam, le demi-frère du leader nord-coréen Kim Jong-un, de nouvelles images font surface. Le cinéaste américain Ryan White a intégré dans son documentaire “Assassins” des enregistrements inédits provenant de caméras de sécurité malaisiennes.





White essaie de donner plus d’informations sur le meurtre très médiatisé qui a eu lieu à l’aéroport de Kuala Lumpur en février 2017. À l’époque, deux jeunes femmes ont assassiné le demi-frère de Kim Jong-un sans savoir qui il était. Espérant devenir célèbres, elles lui ont barbouillé le visage avec de l’agent neurotoxique mortel VX pour quelques centaines de dollars. Elles pensaient qu’elles participaient à une caméra cachée rediffusée sur YouTube et ne savaient pas que la substance pouvait être mortelle. Mais quelques heures plus tard, Kim Jong-nam est mort.





Des pions

Le documentaire de White s'intéresse tout particulièrement à ces deux femmes - l’Indonésienne Siti Aisyah et la Vietnamienne Doan Thi Huong - qui ont été accusées d’avoir empoisonné Kim. Leurs avocats ont immédiatement déclaré que les deux étaient des pions dans un sinistre meurtre entièrement orchestré par des espions nord-coréens.

Siti a été libérée en mars 2019 après qu’un tribunal malaisien a abandonné les charges retenues contre elle. Doan a été libérée en mai de la même année. Les services de renseignement sud-coréens et américains ont rapporté que le régime nord-coréen avait effectivement ordonné l’assassinat de Kim. Ce dernier avait plus d’une fois critiqué le régime de sa famille. Pyongyang a nié cette allégation.





Siti a grandi dans un village musulman conservateur. Dès l’âge de douze ans, elle a été exploitée par l’industrie textile. Elle a travaillé dans un atelier de couture à Jakarta. Elle avait un enfant à la maison. Elle et Doan ont expliqué qu’elles pensaient avoir été engagées pour participer à une caméra cachée. “Au début, j’étais sceptique quant à leur histoire. Ils doivent avoir un lien avec le régime nord-coréen d’une manière ou d’une autre, je pense.”

Regrets

Doan et Siti ont récemment regardé le documentaire. Elles approuvent le contenu, mais regrettent certaines scènes, selon le réalisateur White. Elles ont notamment déclaré qu’elles auraient préféré ne pas avoir autant ri ce jour-là. Elles ne mesuraient pas la gravité de la situation. Les images les montrant heureuses et souriantes ont provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux.





“Ce sont des belles personnes et heureusement, elles ont survécu à cette expérience, mais je pense que malheureusement leur vie ne sera plus jamais la même”, a déclaré le cinéaste lors de la promotion de son documentaire.





“Il ne reculera devant rien”