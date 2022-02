“L’inexplicable” en Espagne: un ado abat sa famille et continue de jouer à des jeux vidéo pendant plusieurs jours

Un adolescent tue ses parents et son frère et continue de s

Après une dispute concernant ses mauvais résultats à l'école, Santiago (15 ans) a tué son père, sa mère et son petit frère à leur domicile de la province espagnole d’Alicante. Le pays est choqué par cette tragédie, et par les aveux de l’adolescent, qui affirme n’avoir “aucun remords”.





Les parents avaient bloqué l’accès à Internet de leur fils en raison de ses mauvaises notes à l’école. La mère avait également menacé de lui retirer son téléphone portable et sa tablette. Elle était également en colère parce qu’elle estimait que son fils ne l’aidait pas assez au quotidien.





Comme si de rien n'était

Mardi, Santiago, 15 ans, a pris le fusil de chasse de son père pour abattre sa mère et son frère, âgé de 10 ans. Quand son père est rentré du travail trois heures plus tard, le garçon l’a tué aussi. L’adolescent a caché les corps dans une grange voisine. Il est ensuite resté chez ses parents dans le village d’Algoda, près d’Elche, pendant trois jours, prétextant une infection au Covid-19 pour ne pas aller à l’école. Il continuait à jouer aux jeux vidéo et répondait même aux messages WhatsApp que sa mère recevait.





Ce n’est que lorsque sa tante est venue à la maison le vendredi pour prendre des nouvelles de sa sœur, qui ne répondait plus à ses appels, que le garçon a reconnu son crime. La femme a immédiatement alerté la police, qui a arrêté l’adolescent. Lors de son premier interrogatoire par la police, le garçon semblait “inhabituellement calme et détendu”, écrit le journal espagnol “El Mundo”, et “ne montrait aucun remords”. Le tribunal de la jeunesse a décidé d’interner le garçon dans une institution spécialisée.