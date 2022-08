Pourparlers de Vienne sur le nucléaire Iranien

L'Union européenne, coordinatrice des pourparlers de Vienne sur le nucléaire iranien, a soumis "un texte final", a annoncé lundi un responsable européen.





"On a travaillé quatre jours et aujourd'hui le texte est sur la table des hauts représentants", a-t-il déclaré à la presse sous couvert d'anonymat. "La négociation est finie, c'est le texte final (...) et il ne sera pas renégocié".