“La situation est terrible”: les parents des youtubeurs Swan & Neo condamnés à de la prison ferme pour escroquerie

“Swan et Neo”, deux jeunes stars de YouTube, ont appris la condamnation de leurs parents, eux-mêmes “influenceurs”, à trois ans et demi de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral.





Gaëlle Burlot et Grégory Thonet, alias Sophie Fantasy et Greg Inside, mettent en scène la vie de leurs enfants dans des vidéos publiées sur YouTube. Swan et Neo, âgés de 11 et 18 ans, sont suivis par plus de 6 millions d’abonnés. Leurs parents ont été condamnés à cinq années de prison, dont dix-huit mois avec sursis, et à 100.000 euros d’amende. La raison? Ils sont accusés d’avoir joué un ro?le dans une agence matrimoniale qui aurait escroqué 340 hommes.





Arnaque à l’amour



Entre 2010 et 2014, la famille de Grégory Thonet a fondé Eurochallenges, qui promettait d’organiser des rencontres amoureuses entre des hommes français et des femmes basées en Europe de l’Est, en Afrique ou encore en Asie. Mais ces rencontres, facturées plusieurs milliers d’euros, n’ont jamais eu lieu. Certains clients dénoncent également avoir subi des pressions importantes pour régler les sommes dues à l’entreprise. Plusieurs membres de la famille Thonet ainsi que neuf autres personnes, anciennement salariées d’Eurochallenges, ont aussi été condamnés.





Alors que l’affaire avait été dévoilée par la presse en 2022, Gaëlle Burlot avait dénoncé, face caméra, des “rumeurs” et “des tas de mensonges” relayés par “des journalistes et des haters”. Cette condamnation risque de bouleverser le quotidien des deux Youtubeurs, qui réalisent des défis amusants dans des vidéos publiées quasiment quotidiennement. Ces derniers n’ont “rien à voir” avec les faits reprochés à leurs parents. “Il faut les laisser tranquilles”, avaient d’ailleurs imploré ces derniers.





Quid de Swan et Neo?