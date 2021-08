“Le fait d'avoir des terroristes en France permet de les surveiller”: Sandrine Rousseau reconnaît une “phrase maladroite”

Sandrine Rousseau crée une polémique en France

La sortie de Sandrine Rousseau, la candidate à la primaire EELV (Europe Écologie Les Verts), sur la question du rapatriement des réfugiés afghans, avait provoqué une tempête sur les réseaux sociaux. Après coup, elle reconnaît une “phrase maladroite”, selon France Inter.

“Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, de potentiels terroristes, ce n’est pas parce qu’ils restent en Afghanistan qu’ils sont moins dangereux en vrai. Quelque part les avoir en France, cela nous permet aussi de les surveiller”, avait-elle déclaré sur BFM TV, alors qu’elle était interrogée sur le potentiel risque terroriste lié au rapatriement de réfugiés afghans.





Épinglée sur Twitter, la séquence avait tourné en boucle sur le réseau social. À ce jour, elle a déjà été vue près d’un million de fois.

Sandrine Rousseau s’explique

Contactée par France Inter, Sandrine Rousseau revient sur cet épisode et nuance sa pensée : “C’était assurément une phrase maladroite”, avoue t-elle. Et de poursuivre: “Pour l’instant, on nous dit que l’on ne peut pas rapatrier les populations civiles au motif d’un risque terroriste. Ce que j’ai voulu dire, c’est que l’on doit rapatrier les populations civiles, on a les moyens de surveiller les personnes et le risque terroriste est contenu. D’ailleurs on sait que dans ce type de rapatriement, sur place, on n’a pas le temps de faire cette étude. Par ailleurs, 99% des personnes qui cherchent à fuir sont des populations civiles, des femmes, des enfants etc.”





Pour rappel, cinq Afghans réfugiés en France ont été placés sous surveillance et font l’objet d’une mesure de contrôle administratif depuis leur arrivée samedi. L’un d’eux, un jeune homme de 26 ans, est soupçonné d’avoir eu des liens avec les talibans. Ce dernier avait été placé en garde à vue après avoir quitté la zone de surveillance qui lui avait été imposée à son arrivée de Kaboul. Il a été condamné à dix mois de prison avec sursis.