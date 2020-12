“Le jeu du chat et de la souris doit cesser”, lance Charles Michel à Erdogan

Jeu du chat et de la souris entre la Turquie et la Grèce

L'Union européenne est prête à envisager de “prochaines étapes” vis-à-vis de la Turquie lors du sommet européen de jeudi et vendredi prochains, a menacé Charles Michel, président du Conseil européen, en l’absence d'évolution significative depuis octobre.





"Le jeu du chat et de la souris doit cesser", a lancé M. Michel, interrogé en conférence de presse sur la poursuite par la Turquie de ses allées et venues dans des eaux de la Méditerranée orientale qu'Ankara dispute aux Européens, ou à proximité.





Tensions en Méditerranée





La Turquie a annoncé lundi le retour au port d'un de ses navires d'exploration dont le déploiement dans une zone potentiellement riche en hydrocarbures a suscité des tensions avec la Grèce et l'Europe. Cette annonce intervenait à l'approche du Conseil européen prévu les 10 et 11 décembre et qui abordera la question de la mise en place de nouvelles sanctions contre Ankara en raison de ces activités d'exploration controversées.





Course à “l’or bleu”