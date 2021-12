“Le ‘noir derrière Zemmour’, c’était moi”: la présence de ce jeune militant à Villepinte n’est pas passée inaperçue

Tanguy David, critiqué à coté de Eric Zemmour

Jeune militant pro-Zemmour, noir de peau, Tanguy David était bien visible à l’arrière-plan du candidat à la présidentielle. Sa présence en a dérangé plus d’un. Aujourd'hui, il est la cible de nombreuses insultes à caractère raciste et de messages haineux sur les réseaux sociaux, comme “nègre de maison”, “on va te décapiter”, “viens on l’invite pour un dîner et on le torture”. Il dénonce les attaques et annonce qu’il portera plainte.





Engagé aux côtés du candidat Zemmour, l’étudiant en droit à l’université de Caen est responsable d’une antenne locale du mouvement Génération Z, un collectif qui a pour objectif de rassembler la jeunesse de France autour de la candidature de l’ex-journaliste. Déjà menacé après avoir assisté à un meeting à Nantes, l’étudiant a subi un nouveau déferlement de haine après son apparition remarquée à Villepinte.





“Le ‘noir derrière Zemmour’, c’était moi. Et je suis fier. Quelle ferveur, quelle ambiance, quel grandiose Éric Zemmour. Ceux qui sont gênés par ma présence peuvent partir, la France se passera d’eux”, a-t-il posté sur Twitter après le rassemblement à Paris.





Lundi soir, Tanguy David s’est exprimé à propos de son engagement politique sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste, sur C8. “Je m’y attendais”, témoigne-t-il. “Il y avait déjà eu une première vague lors du meeting de Nantes. J’ai tout de suite vu les réactions des gens dans les tweets cités et aussitôt j’ai vu que ça dérangeait beaucoup. ‘T’es un faux négro’, ‘tu fais honte à ta communauté’, ‘nique ta race”, ‘on ve ta décapiter’. J’ai décidé de porter plainte. J’ai eu peur de venir car on m’a dit que si je venais à TPMP on me décapiterait”.

“Hors de question que j’abandonne”

À ceux qui estiment qu’il sert “d’alibi” à Eric Zemmour, condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale, il rétorque que ce sont des accusations sans fondement. “J’étais là depuis le début. C’est moi qui ai voulu me mettre là. J’ai insisté pour me mettre derrière Eric Zemmour, parce que je voulais être le plus près possible de lui”.