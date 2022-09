“Les États-Unis ne sont plus respectés”: Trump furieux de la place de Biden lors des funérailles de la Reine

Sur son réseau social intitulé “Truth Social”, Donald Trump (76 ans) s’en est pris à la position de l’actuel président Joe Biden (79 ans) lors des funérailles de la reine Elizabeth II. L’ancien président accuse son successeur, assis au quatorzième rang de l’église lundi, de ne pas se faire assez respecter alors qu’il représente les États-Unis.

“Sur le marché immobilier, en politique et dans la vie. C’est l’emplacement qui compte le plus.” Donald Trump était en colère sur son réseau social “Truth Social”, plateforme indisponible en Europe. La sortie de l’ancien président vise Joe Biden, placé au 14e rang lors des funérailles de la reine Elizabeth II à l’abbaye de Westminster, lundi. “Voilà ce qui est arrivé à l’Amérique en deux petites années. On ne nous respecte plus”, a-t-il estimé.

“Si j’avais été président, ils ne m’auraient jamais mis à l’arrière. Et notre pays aurait aussi un aspect complètement différent de celui qu’il a aujourd’hui.” Trump a également ajouté avec ironie: “Quoi qu’il en soit, c’était une bonne occasion pour le président de rencontrer les dirigeants des pays du tiers monde.” Biden était notamment placé entre les dirigeants de la Pologne et de la République tchèque, entre autres.

