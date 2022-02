“Les HLM sont des terres d’islamisation”: Éric Zemmour visé par une nouvelle plainte

L’invitation d’Éric Zemmour ce lundi matin sur France inter n’est pas passée inaperçue, comme d’habitude. Ses propos sur les HLM, “terre d’islamisation”, lui ont cette fois attiré les foudres de l’Union sociale pour l’habitat. L'organisme compétent déplore des propos “mensongers et stigmatisants”, relate le HuffPost.





“Immigrés n’est pas étrangers. Il y a des immigrés français qui viennent, qui sont devenus français, mais qui viennent de l’autre côté de la Méditerranée. Et tout le monde sait aujourd’hui (...) que les HLM sont des terres d’islamisation du pays”, avait lancé Éric Zemmour ce lundi matin face à Léa Salamé lors du 7/9 de France inter. Le candidat à l’élection présidentielle y a notamment évoqué des HLM “devenus des antres à kebabs et à femmes voilées, sans compter les trafics de drogue”. “En supprimant la loi SRU et en réservant les HLM aux Français, je rends service aux classes populaires françaises”, avait-il ajouté.





“Propos stigmatisants et mensongers”

La réaction de L’Union sociale pour l’habitat (USH) ne s’est pas fait attendre. L'organisme a en effet décidé de porter plainte contre Éric Zemmour, annonce-t-il dans un communiqué publié sur son site officiel, pour ses “propos particulièrement stigmatisants et mensongers à l’égard des organismes HLM et de leurs occupants: “Monsieur Zemmour instrumentalise une nouvelle fois, et une fois de trop, le logement social et les personnes qui y résident pour alimenter ses thèses (...) Les 11 millions de locataires HLM qui vivent dans le parc social, les 80.000 salariés et administrateurs qui œuvrent au quotidien pour aider les ménages modestes à faire face à des difficultés économiques et sociales ou de sécurité, sont insultés par ces propos de Monsieur Zemmour qui ne visent qu’à exacerber les tensions de la société à leur encontre”, précise l’USH.





Zemmour veut réserver les HLM aux Français

Éric Zemmour ne s’en cache pas: il souhaite tout simplement “réserver les HLM aux Français”. Il n’épargne d’ailleurs pas la loi SRU, qui impose un quota de logements sociaux dans les villes de plus de 50.000 habitants: “Tous les maires m’ont dit ‘la loi SRU est une catastrophe dans toutes nos petites villes’. On déverse tous les ravages de l’immigration qui était concentrée avant dans les cités”, clame-t-il.





