“Macron assassin”: le président dénonce “l’indignité” du “candidat malentendant” Eric Zemmour

Eric Zemmour, candidat malentendant

Eric Zemmour est au centre d’une nouvelle polémique, accusé d’avoir laissé la foule scander “Macron assassin” pendant son meeting dimanche à Paris. En déplacement à Dijon, le président sortant dénonce “l’indignité” de son adversaire.





Le slogan “Macron assassin” a été scandé une dizaine de fois lors du meeting d’Eric Zemmour dimanche au Trocadéro. A ce moment, le candidat de Reconquête! évoquait notamment les meurtres de Sarah Halimi ou de Mireille Knoll, en déplorant dans son discours qu’”on ne rendra jamais justice à tous ceux que l’Etat n’a pas su protéger”. Eric Zemmour a alors fait une pause tandis que montaient les cris, sans toutefois intervenir.





Interrogé à plusieurs reprises dimanche, l’entourage d’Eric Zemmour a indiqué que le candidat d’extrême droite n’avait “pas entendu” le slogan, qu’”il condamne ce qu’a dit la foule à ce moment-là”, qu’”il ne reprend pas l’expression à son compte”, qu’”il n’a jamais utilisé un tel terme et ne l’a jamais laissé entendre dans son discours”.





En déplacement dans le cadre de sa campagne à Dijon ce lundi, Emmanuel Macron a réagi à la polémique. “Il y a deux hypothèses. La première c’est l’indignité, c’est plutôt celle qui me semble la plus crédible, mais ça n’est pas une surprise”, a-t-il débuté, avant de détailler sa seconde option avec une pointe d’ironie.





“La deuxième, c’est la méconnaissance d’une réforme très importante du quinquennat, c’est le ‘100% santé’. Et maintenant, les prothèses auditives, les lunettes, et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale. Dix millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela. Ça fait partie de mon bilan. C’est un bilan social dont je suis fier. Et j’invite alors, à ce moment-là, le candidat malentendant à s’équiper à moindres frais”, a lancé le président français.