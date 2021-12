“Maddie McCann pourrait toujours être vivante”, selon Scotland Yard

Maddie McCann

Alors que les enquêteurs allemands sont convaincus de sa mort, leurs collègues britanniques estiment que Madeleine McCann, qui a disparu en 2007 alors qu’elle se trouvait en vacances avec ses parents au Portugal, est peut-être encore en vie. Selon le Daily Mail, Scotland Yard considère toujours Maddie comme une personne disparue.





Maddie McCann est-elle toujours en vie? Voilà une question à laquelle bon nombre de personnes répondront malheureusement par la négative. Notamment Hans Christian Wolters, le procureur allemand en charge de l’enquête sur la disparition de la petite fille dans son pays. Début octobre, il assurait qu’il n’y avait plus aucun espoir de la retrouver en vie. Les enquêteurs allemands sont arrivés à la conclusion que le principal suspect, Christian Brückner, a bel et bien enlevé et tué Maddie.





Opération Grange

Cependant, de l'autre côté de la Manche, on veut encore croire que Maddie, qui aurait 17 ans aujourd’hui, soit toujours en vie. Comme le rapporte le Daily Mail, l’opération Grange, l’unité de police en charge de l’enquête, traite la tragédie comme un cas de personne disparue, et non comme un meurtre. L’opération Grange se trouve toujours dans la phase active de son enquête et dispose d’un budget de 350.000 livres (environ 416.000 euros) pour épuiser toutes les pistes l'année prochaine.





Maddie avait 3 ans lorsqu’elle a disparu le 3 mai 2007 à l’Ocean Club de Praia da Luz, en Algarve. Elle se trouvait dans l’appartement de vacances alors que ses parents dînaient avec des amis dans un restaurant à proximité. Depuis lors, il n’y a aucune trace d’elle. Le principal suspect dans cette affaire, Christian Brückner, est un pédophile allemand qui purge une peine de prison dans son pays pour une autre affaire. Brückner, qui a déjà été condamné pour abus sexuels sur des mineures, vivait dans un camping-car près de Praia da Luz, en Algarve, où Madeleine a disparu.









L’enquête bouclée l’année prochaine?

Les enquêteurs allemands auraient suffisamment de preuves pour inculper officiellement Christian Brückner. L’enquête sur la disparition de Maddie devrait ainsi être terminée dans le courant de l’année prochaine, a récemment annoncé le procureur allemand Hans Christian Wolters.