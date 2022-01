“Maman, chaud !”: Un enfant de 2 ans réveille ses parents qui ne sentent pas que la maison est en feu à cause du Covid

Un enfant de 2 ans réveille ses parents pour les alerter du feu

Selon sa famille, un bambin de 2 ans leur a sauvé la vie lorsque leur maison à Alvord, au Texas, a soudainement pris feu pendant la nuit. Le petit garçon a couru dans la chambre de ses parents et les a réveillé: “Maman, chaud ! Maman, c’est chaud !” a crié le petit au chevet du lit. “J’ai levé les yeux et j’ai vu que les flammes atteignaient presque l’embrasure de la porte”, a témoigné Kayla Dahl sur ‘Good Morning America’.

L’incident remonte à une quinzaine de jours, aux premières heures du 15 janvier. La Texane affirme qu’à l’époque, elle et son mari se remettaient d’une légère infection au Covid, souffrant notamment d’une perte de l’odorat et du goût. Le couple dormait paisiblement cette nuit-là lorsque leur maison, avec leurs cinq enfants à l’intérieur, a pris feu.





Sans pouvoir sentir elle-même l’épaisse fumée qui envahissait leur maison, la maman raconte que ce n’est que grâce à l’avertissement de son petit Brandon que toute sa famille a pu quitter la maison à temps. “Il tapait sur mes pieds et toussait”, raconte Kayla à propos de cette nuit effrayante où son petit garçon est venu la réveiller. “Brandon nous a sauvés. Grâce à lui, nous avons tous pu sortir à temps.”





L’évacuation de la maison s’est déroulée sans encombre, heureusement, grâce à une formation préalable du père de famille. En effet, Nathan est pompier volontaire depuis six ans et a enseigné à ses enfants les dangers du feu. Il leur a également enseigné divers scénarios d’évacuation en cas d’incendie à la maison.





La maison de la famille Dahl est partie en fumée. La famille pense que le feu a été causé par le chauffage au gaz de leur salon. Il y avait un détecteur de fumée, mais selon la mère, l’alarme s’est déclenchée après que tout le monde soit parti. “Tout est parti maintenant”, soupire Kayla. “La maison entière, tout ce qu’il y a dans la maison, ma voiture.”