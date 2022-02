“Poutine m'a promis le rang de colonel de l'armée russe”: l’étrange déclaration du président bélarusse Loukachenko

Alexandre Loukachenko

L'autoritaire président du Bélarus Alexandre Loukachenko a affirmé dans un entretien que Vladimir Poutine lui avait promis le rang de colonel de l'armée russe, ajoutant que le dirigeant russe deviendrait, lui, général.





"Poutine est un colonel, et il m'a promis de faire de moi un colonel. Il ne l'a toujours pas fait", dit-il dans cette interview accordée à Vladimir Soloviov, un journaliste porte-voix du Kremlin.





"Il l'a promis, qu'il le fasse", lance-t-il au présentateur hilare, selon une vidéo diffusée dimanche par un compte Telegram lié à la présidence du Bélarus.





Le journaliste, riant aux éclats, tente de remettre en cause la véracité des propos de M. Loukachenko qui persiste et signe, affirmant tantôt que la promesse de M. Poutine était de faire de lui un colonel de "l'armée russe" ou de "l'armée soviétique", avant d'enchaîner et de dire que le président russe, un ancien colonel du KGB, "sera lui fait général".





“C’est mon problème, pas le vôtre”

M. Loukachenko, dont le régime est défendu bec et ongles par le Kremlin alors que Minsk réprime sans ménagement une vaste mouvement de contestation depuis 2020, est un habitué des déclarations insolites.





A aucun moment, il n'explique le contexte dans lequel la promesse de promotion militaire lui aurait été faite par le maître du Kremlin.





Quand le journaliste lui fait remarquer qu'il est difficile pour le président d'un État indépendant d'être officier dans l'armée d'un autre pays, l'intéressé lui répond: "c'est mon problème, pas le vôtre.”





Des relations tumultueuses entre les deux pays

M. Loukachenko, aux commandes du Bélarus depuis 1994, a eu une relation tumultueuse avec Moscou. Depuis l'automne 2020, il se pose en dernier rempart de la Russie face à l'Occident, promettant même de l'accompagner dans une campagne militaire en Ukraine si nécessaire.