“Qu’il retourne en Afrique”: le député RN de Fournas écope de la peine la plus sévère prévue par le règlement

L’Assemblée nationale a exclu vendredi pour 15 jours le député RN Grégoire de Fournas, auteur jeudi de propos dans l’hémicycle jugés racistes par une majorité des députés.





Les députés se sont prononcés par un vote assis-debout, après une réunion du bureau de l’Assemblée, sa plus haute instance collégiale, qui avait proposé à l’unanimité cette sanction. Les élus RN avaient quitté la réunion prématurément. ???? "Le libre débat démocratique ne saurait tout permettre, […] certainement pas le racisme"



Le discours de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, après l'annonce de l'exclusion temporaire de Grégoire de Fournas





La "censure avec exclusion temporaire", peine disciplinaire la plus sévère pour les députés, emporte l'interdiction de paraître au Palais Bourbon pendant quinze jours de séance, et la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant deux mois.



Nous apportons tout notre soutien à notre député Carlos Bilongo et, à travers lui, à toutes celles et ceux qui subissent le racisme au quotidien dans notre pays.





“Des millions de Français ont été attaqués hier”





Nupes et camp présidentiel ont plaidé pour la sanction “la plus lourde”. “La question de sa démission se pose”, a lancé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin vendredi sur BFMTV et RMC, ajoutant qu’il signerait une pétition du groupe Renaissance réclamant son départ. LFI et les Verts demandent aussi la démission.





À l’initiative de LFI, un rassemblement de soutien au député Insoumis visé, l’élu noir du Val d’Oise Carlos Martens Bilongo, s’est tenu à la mi-journée aux abords de l’Assemblée, réunissant quelques centaines de personnes. “Ma personne a été attaquée mais aussi les personnes qui me ressemblent. Des millions de Français ont été attaqués hier. En 2022, nous ne devons pas laisser place à ces idées”, a affirmé Carlos Martens Bilongo, entouré d’élus de gauche et de Jean-Luc Mélenchon.





Jeudi, c’est pendant une question au gouvernement du député Insoumis sur le “drame de l’immigration clandestine” qu’a retenti dans l’hémicycle un “Qu’il retourne en Afrique”, lancé par Grégoire de Fournas et retranscrit dans le compte rendu de séance.





“J’assume”

Le RN assure que son député parlait du “bateau” humanitaire Ocean Viking, mentionné plus tôt par Carlos Martens Bilongo, et en “aucun cas” du député lui-même. Sur BFMTV vendredi, Grégoire de Fournas, qui “assume ses propos sur la politique migratoire anarchique”, a accusé M. Martens Bilongo d’avoir “senti un coup à jouer dans la victimisation communautaire”.





Carlos Martens Bilongo a quant à lui réclamé "la sanction la plus lourde" contre une "phrase raciste" venue d'un élu d'un parti d'extrême droite qui "n'a jamais changé". "Cela aurait-il été plus acceptable" que les propos du RN soient adressés "aux réfugiés du bateau de SOS Méditerranée en situation critique?", s'était-il interrogé la veille.





Il a reçu le soutien de l’ensemble des autres bancs. Les propos de Grégoire de Fournas ont profondément ébranlé l’Assemblée jeudi, avec des députés rassemblés en masse au pied du perchoir pour réclamer des sanctions - une scène inédite. La présidente Yaël Braun-Pivet a mis prématurément un terme à la séance de questions au gouvernement, une décision rarissime, en raison de la “gravité des faits” et de “l’émotion légitime”.