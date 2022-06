“Si ces trois hommes décident de se débarrasser de Poutine, ils le feront rapidement et définitivement”

Si ces trois hommes décident de se débarrasser de Poutine

Pour le moment, le statut de président de Poutine n’est pas remis en cause. Mais le dirigeant de 69 ans ferait mieux de rester sur ses gardes. Selon plusieurs sources au sein des services de renseignement américains, trois hommes proches du président russe pourraient bien menacer son avenir à la tête du Kremlin. “S’ils décident de se débarrasser de Poutine, ils le feront rapidement et définitivement.”





L’opinion publique est un facteur crucial pour l’avenir de Poutine. Pour l’instant, elle semble être de son côté. Mais la guerre en Ukraine et les tensions autour de l’économie russe (suite aux sanctions occidentales après l’invasion en Ukraine, n.d.l.r.) pourraient bien inverser la tendance. Selon les services de renseignement américains, la menace plane plus que jamais sur l’avenir de Poutine.





Si de graves troubles sociaux devaient éclater dans le pays parce que les gens ne peuvent plus acheter de nourriture, les “siloviki” (membres puissants des services de sécurité ou militaires, qui font partie du cercle restreint de Poutine, n.d.l.r.) pourraient se retourner contre leur président. C’est en tout cas ce que pense l’ancien agent secret de la CIA Ronald Marks, qui s’est confié dans les colonnes du média américain The Daily Beast.





Récession

Depuis le début de l’invasion en Ukraine, l’inflation s’envole en Russie et le pays connaît sa pire récession économique depuis longtemps. La Russie n’a pas réussi à rembourser certaines de ses dettes extérieures pour la première fois depuis 1918. Et le directeur de la plus grande banque russe (Sberbank) a prédit vendredi une récession qui pourrait durer une décennie. Une situation économique catastrophique qui impacte directement le Russe moyen: l’accès à certains produits et aux voyages internationaux est de plus en plus compliqué.





Menace

Si les “siloviki” décident qu’ils veulent vraiment se débarrasser de Poutine, ils le feront rapidement, de manière létale et au moment où il s’y attendra le moins, explique Daniel Hoffman, ancien patron du bureau de la CIA en Russie. “Ils travailleront dans le plus grand secret afin que Poutine ne découvre pas leur plan et qu'il ne les élimine pas avant. Cela arrivera soudainement, et Poutine n’y survivra pas.”





Selon Daniel Hoffman, Vladimir Poutine doit surtout se méfier de trois hommes: Nikolai Patrushev (le patron du Conseil de sécurité russe), Alexander Bortnikov (le patron du FSB, l’organisation qui succède à l’ancien KGB) et le ministre de la Défense Sergei Shoygoe.





Impitoyable