“Si je te vois, je t’égorge, je te viole”: l’appel à l’aide d’une jeune femme harcelée suscite l'émoi, le suspect condamné

Il y a quelques jours, une internaute française a dévoilé sur les réseaux sociaux un harcèlement subi depuis plusieurs semaines par un homme de 21 ans. L’indignation provoquée par son appel à l’aide a poussé la police à intervenir. Le suspect a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Un verdict qui est loin de rassurer la victime...

“Toi, je t’attrape, je vais te violer”, “je vais massacrer ta famille”. Les messages vocaux envoyés par l’individu à la jeune femme font froid dans le dos. La victime, tout juste majeure, recevait ces menaces depuis le début du mois de juin. Récemment, les messages étaient devenus plus virulents et venaient de plusieurs comptes pour brouiller les pistes.





Appel à l’aide

Il arrivait que le suspect se filme en train de chercher la jeune femme à Paris et dans l’Essonne où elle réside. Dans une de ses vidéos, il brandit notamment un couteau en lançant : “Ose venir, je t’attends”. Il assurait également ne pas redouter d’éventuelles poursuites judiciaires: “Même si j’arrive, je te vois, je t’égorge, je te viole, je sais que je prendrai jamais 20 ans (...) je peux faire ce que je veux, tu n’as pas compris ça.”





Désemparée, la victime a décidé de réagir en postant des extraits des messages vocaux sur Twitter. Une stratégie payante. Son tweet a été retweeté plus de 20.000 fois et liké par 50.000 personnes. Il est arrivé jusqu’aux oreilles de la préfecture de police, qui a pu contacter la jeune femme. Le jeune homme de 20 ans, déjà connu de la justice pour des faits similaires, s’est finalement présenté de lui-même au commissariat.

“Tout le monde savait”

Placé en garde à vue dimanche dans les locaux de la police du Val-d’Oise, il a été jugé en comparution immédiate et condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour avoir proféré de multiples menaces de mort. Il a donc retrouvé sa liberté mais interdiction d’approcher Lucile, la victime.