“Tuez-les tous!”: des policiers victimes d’un “guet-apens” dans les Yvelines

Des Policiers victimes de Guet-Apens en Yvelines

Le syndicat des commissaires de police a posté une vidéo sur Twitter de la prise à partie d'une patrouille par une trentaine d'individus à Poissy samedi dernier. Le SICP dénonce un "guet-apens", tandis que le maire de cette ville des Yvelines a fait part de son inquiétude face à ces événements.

Les policiers avaient été appelés samedi en fin d'après-midi dans le quartier Beauregard de Poissy pour un attroupement de jeunes sur la voie publique. Mais à son arrivée sur les lieux, la patrouille a été attaquée par une trentaine d'individus déterminés à en découdre. Les fonctionnaires ont reçu des tirs de mortier d'artifice, des jets de projectiles, ainsi que des insultes.





“Ça va nous péter à la gueule”

Acculés, les policiers ont utilisé des grenades lacrymogènes et un tir de LBD pour disperser les assaillants. Lorsque les renforts sont arrivés, tous les individus avaient pris la fuite. Malgré la violence de la scène, aucun blessé n'est à déplorer. Le syndicat des commissaires de police (SICP) a partagé une vidéo des débordements sur Twitter dans laquelle on entend l’un des assaillants dire à propos des policiers: “Tuez-les, tuez-les tous”.





Cet événement a suscité l'indignation en France et de nombreux responsables politiques ont exprimé leur inquiétude face à ces images. "En apprenant ce qu'il s'est passé samedi, on n'est pas tombé à la renverse. Ce qui s’est passé samedi depuis 6 mois c’est ce qu’il se passe dans une majorité de quartiers en France. Aujourd'hui, dans les quartiers prioritaires, ça nous pète à la gueule, et ça va nous péter à la gueule parce qu'on regarde, on voit ce qu'il se passe, mais on regarde ailleurs”, a notamment dénoncé Karl Olive, le maire de Poissy.