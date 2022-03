“Un écrivain raté” qui veut “son heure de gloire”: François Cluzet étrille Éric Zemmour

François Cluzet étrille Éric Zemmour

Invité ce dimanche dans “Sept à Huit”, François Cluzet a partagé le fond de sa pensée concernant Éric Zemmour, candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle française.





Ce dimanche, François Cluzet était l’invité de la semaine dans “Sept à Huit”. L’acteur y a notamment présenté son nouveau film, “La Brigade”, dans lequel il incarne le directeur d’un foyer pour jeunes migrants.





À cette occasion, la journaliste Audrey Crespo-Mara, en a profité pour l’interroger sur des propos tenus par Éric Zemmour, qui avait qualifié les mineurs isolés de “voleurs”, d’ “assassins” et de “violeurs”. “Il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu’ils viennent”, avait déclaré l’actuel candidat à la présidentielle dans une interview diffusée sur CNews il y a deux ans.





“Pitoyable”

“C’est pitoyable”, a réagi le comédien. “Je comprends que ce journaliste, écrivain raté, veuille son heure de gloire. L’élection, c’est ça. Il y a beaucoup de gens mécontents, (alors) on va leur dire qu’ils ont raison. Mais attends, pépère, on ne va pas prendre le risque de voter pour toi, pour que tu nous dises après ce que tu vas faire. Parce que quand on entend tes propos, on se fait beaucoup de soucis.”

Des propos “inacceptables”

Le comédien a ensuite évoqué une autre sortie polémique d’Éric Zemmour. En octobre 2019, ce dernier avait soutenu - toujours sur CNews - que le maréchal Philippe Pétain avait “sauvé” les juifs français. Relaxé en première instance, il a de nouveau été jugé en janvier dernier pour contestation de crime contre l’humanité. La décision devrait tomber après la présidentielle.





“Pourquoi dire des choses inacceptables?”, s’est interrogé François Cluzet. “Ce type, il n’est pas idiot, mais c’est parce que ça rapporte. Et plus il en fait, et plus ça rapporte. Ça a été aussi la combine de M. Le Pen!”





“Dire qu’ils ne viennent que pour l’attrait de la délinquance, pour essayer de voler, pour essayer de violer, pour essayer de manger le pain, comme on disait il fut un temps, c’est quand même dégueulasse!”, a-t-il conclu.