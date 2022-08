“Un max de sucre”: des militants liégeois veulent faire interdire la publicité pour les sodas

Dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse de ce 12 août, des militantes et militants du collectif “Nic, ta santé!” ont mené une action anti-publicité à Liège afin de dénoncer les impacts négatifs liés à la consommation de sodas et autres boissons sucrées. Le collectif réclame l’interdiction de la publicité pour ce type de produit.