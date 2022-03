“Un vrai sketch le mec”, “il se prend pour Zelensky” : Macron moqué pour son pull à capuche militaire

Macron avec le look de Zelensky

Alors qu'il passait des appels téléphoniques internationaux dimanche soir au palais de l’Élysée, Emmanuel Macron est apparu dans un style nettement plus décontracté que son traditionnel costume-cravate présidentiel. Dans une série de photos réalisées par la photographe officielle de l’Élysée, le président-candidat est vêtu d'un pull à capuche doté d'un sigle militaire. Une mise en scène grotesque pour ses détracteurs, qui l'accusent de copier le président ukrainien Volodymyr Zelensky.





C'est un Emmanuel Macron au look bien inhabituel que l’on peut découvrir sur ces clichés en couleur et en noir et blanc partagés ce lundi par la photographe officielle de l’Élysée, Soazig de la Moissonnière.





Un pull aux couleurs d’un commando parachutiste





Exit le traditionnel costume-cravate généralement bleu foncé: le chef de l’État français, mal rasé, portait un sweat à capuche noir et un jean bleu. Un look d’adolescent qui n'a évidemment pas été choisi au hasard. Comme le relèvent les médias hexagonaux, dont Europe 1, le pull en question est doté du sigle “CAP10", qui n’est autre que celui du commando parachutiste de l’air numéro 10.





Une posture internationale qui lui réussit plutôt bien





Il apparait évident que le président Macron, qui est également le chef des armées, veut montrer à ses électeurs qu’il suit la situation en Ukraine de près et qu'il joue un rôle non négligeable dans ce conflit. Emmanuel Macron, dont le pays occupe actuellement la présidence tournante de l’Union européenne, joue les intermédiaires privilégiés entre Moscou et Kiev depuis le début de la crise. Une posture à l’international qui lui réussit sur le plan intérieur, en témoigne son importante progression dans les sondages depuis deux semaines.

Mise en scène “ridicule”

Si les partisans du président-candidat ont évidemment apprécié ces photographies, ses détracteurs ont dénoncé, et moqué, une mise en scène évidente. D’aucuns l'accusent de vouloir copier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui apparait lui aussi en t-shirt ou veste militaire depuis le début de l’invasion de son pays par la Russie. Seulement voilà, la France n'est officiellement pas en guerre et Emmanuel Macron se trouve à quelque 3.000 kilomètres de Kiev.