Le Barça concède le nul contre Gérone

Le FC Barcelone a été accroché 0-0 par Gérone au Camp Nou lundi en clôture de la 28e journée de Liga, mais creuse encore un peu l’écart en tête du classement, treize points devant le Real Madrid, battu 3-2 par Villarreal samedi soir.



Cinq jours après le clasico perdu 4-0 face au Real en demi-finale retour de Coupe du Roi, les Catalans ont toujours paru éteints lundi soir, et ont à peine réussi à se procurer quelques occasions qu’ils n’ont pas concrétisées.



À la 37e, Ronaldo Araujo était tout près de marquer, sur une reprise du droit à la réception d’un corner, mais Paulo Gazzaniga, le gardien de Gérone, a sauvé le ballon avant qu’il n’ait complètement franchi la ligne.



Et au retour des vestiaires, c’est Gérone qui a semé la panique dans les rangs blaugranas: Taty Castellanos, servi en profondeur, s’est offert un duel face à Marc-André ter Stegen, mais a complètement manqué sa frappe (56e).



Une occasion qui a poussé les entraîneurs des deux équipes à poser les mains sur leurs têtes d’incompréhension.



Robert Lewandowski a bien tenté une talonnade inattendue dans le temps additionnel, sans succès.





Seul point positif: le Barça a gardé sa cage inviolée pour la 21e fois de la saison, et n’a encaissé que neuf buts en 28 rencontres cette saison (un record).