Le Bélarus a aidé des migrants à tenter une traversée massive de la frontière polonaise

Des migrants entrent par la frontiere belaruss

Un seul groupe d’une centaine de migrants a tenté de franchir la frontière désormais fortement renforcée entre le Bélarus et la Pologne dans la nuit de dimanche à lundi, selon les gardes-frontières polonais. L’incident a eu lieu peu avant minuit, près du village polonais de Czeremcha. Les forces de sécurité bélarusses ont conduit le groupe à la frontière dans un camion et leur ont fourni des planches de bois pour franchir les barbelés. Les gardes-frontières polonais ont en outre apparemment reçu des pierres et été aveuglés par des rayons laser.





Au total, les gardes-frontières ont enregistré 208 tentatives de passage illégal. La Pologne n’autorisant pas les journalistes à se rendre dans la région, ces données ne peuvent toutefois être vérifiées de manière indépendante.

Au Bélarus, les autorités ont étendu leur aide aux migrants dans un centre d’hébergement d’urgence situé dans la ville de Bruzgi. L’agence de presse étatique Belta a publié dimanche des photos de soldats installant une tente pour la distribution de nourriture à côté d’un bâtiment transformé en dortoir. Selon les estimations, environ 2.000 migrants sont hébergés dans le bâtiment, tous ayant refusé le rapatriement et gardant l’espoir d’atteindre l’UE.





Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki est arrivé tôt dimanche dans la capitale estonienne, Tallinn, pour s’entretenir avec son homologue, Kaja Kallas. Il prévoit également de se rendre en Lituanie et en Lettonie plus tard dans la journée de dimanche pour discuter de la situation à la frontière.