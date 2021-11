Le Brésil lance une opération contre des orpailleurs illégaux après leur avoir laissé le temps de fuir

Les autorités brésiliennes ont brûlé près de 70 embarcations samedi 27 novembre dans une opération de lutte contre les chercheurs d'or clandestins stationnés dans un important affluent de l'Amazone, ont déclaré au lendemain le gouvernement et l'organisation écologiste Greenpeace. Le gouvernement brésilien, qualifié d’anti-environnemental par des ONG, avait annoncé l’opération plusieurs jours avant, laissant le temps à de nombreux orpailleurs de se disperser.



Le ministre de la Justice Anderson Torres a déclaré que 69 bateaux avaient été détruits samedi, et il a publié des photos et une vidéo de ces bateaux en feu sur les rives du fleuve Madeira. « Monsieur le ministre, félicitations pour cette opération », a tweeté le président d’extrême droite Jair Bolsonaro.



Au moins 300 bateaux de dragage se sont alignés côte-à-côte sur la rivière Madeira la semaine précédant l’opération après des rumeurs de découverte d'or sur cet affluent de l’Amazone.



Les images de cette ruée vers l'or se sont répandues depuis mardi 23 novembre, notamment après le survol de la région par des membres de l’ONG Greenpeace.





Face à l’exploitation ouverte des orpailleurs, le Ministère public fédéral (MPF) - correspondant à un parquet indépendant des autorités - a recommandé une opération de répression contre cette « invasion orpailleuse », notamment avec les organes fédéraux et locaux, a rapporté le principal quotidien brésilien Folha de São Paulo, citant le MPF.





Pour Greenpeace, Brasilia est responsable de ce « crime à la vue de tous »



« Cette opération montre que le Brésil a la capacité de faire face aux activités illégales et d'assurer la protection de nos rivières, de nos forêts tropicales et de nos peuples traditionnels », a déclaré Greenpeace. « Tout ce qu'il faut, c'est une volonté politique. »





Pour l’ONG, le gouvernement de Jair Bolsonaro est justement responsable de l’exploitation. Selon son porte-parole local Danicley Aguilar, l’audace de « ce crime qui a lieu à la vue de tous, sans le moindre embarras » est due à une autorisation « politique et morale » donnée par le président d’extrême droite, a-t-il dit dans une interview à El Pais. Le responsable de l’ONG cite notamment une visite du chef de l’État en octobre à une zone d’orpaillage illégale, pendant laquelle il a défendu un projet de loi pour régulariser ces exploitations minérales nocives à l’environnement.