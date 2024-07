Le cadavre d’un homme retrouvé à Antoing

Le corps sans vie d’un homme a été découvert lundi matin dans un village de l’entité d’Antoing. L’information a été confirmée par la police de la zone du Tournaisis. Il pourrait s’agir du cadavre de Christophe Delcourt, porté disparu depuis le 3 juillet dernier.



C’est dans un champ situé à l’arrière de la cité Viste, dans le village de Calonne (Antoing), que ce corps sans vie a été retrouvé. Très rapidement, des éléments de la police zonale, de la PJF de Tournai et de la Des Team (identification des cadavres) sont descendus sur les lieux en matinée. La découverte du cadavre d’un homme a été certifiée par la police zonale.



Vincent Macq, procureur du Roi de l’arrondissement de Tournai-Mons, n’a pas pu être joint pour l’instant pour confirmer l’identité du défunt et les circonstances dans lesquelles cette personne est décédée. Il pourrait s’agit de Christophe Delcourt, porté disparu depuis ce mercredi 3 juillet vers 22h00. Âgé de 55 ans, l’intéressé n’a plus donné de nouvelles alors qu’il promenait son chien à Vaulx (Tournai), un proche village.



Jeudi, des équipes de plongeurs de la Protection civile de Crisnée, des membres de la police du Tournaisis ainsi que des membres de la police fédérale ont opéré des recherches dans la zone portuaire de Vaulx. Les pompiers ont notamment sondé les eaux de l’Escaut à l’aide d’un sonar. Ces recherches n’ont rien donné. Entretemps, le chien du disparu est revenu blessé. Samedi, des fouilles effectuées dans le site des Cinq Rocs à Calonne, proche de la cité Viste, ont permis de retrouver la laisse et le collier du chien.