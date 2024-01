Le centre du Japon touché par 155 séismes depuis lundi





Le centre du Japon a été touché par 155 séismes entre lundi 16H00 (lundi 07H00 GMT) et mardi 09H00 (mardi 00H00 GMT), selon l'agence météorologique japonaise JMA.





La plupart de ces tremblements de terre ont été enregistrés à des magnitudes supérieures à 3,0. Six nouvelles fortes secousses ont été ressenties mardi matin, selon l'agence. Le bilan humain provisoire est d'au moins six morts et les dégâts matériels sont visiblement importants.