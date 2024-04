Le CEO de Rolex met en garde contre l’investissement... dans les montres: “Ce n’est pas comparable aux actions”

Jean-Frédéric Dufoure, directeur général de la marque horlogère suisse Rolex, ne pense pas qu’investir dans les montres de luxe soit une bonne idée. “Je n’aime pas que l’on compare les montres à des actions”, a-t-il déclaré dans une interview au journal suisse “NZZ”.



Les faibles taux d’intérêt et la hausse des prix des crypto-monnaies pendant la crise du coronavirus ont entraîné des prix extrêmement élevés pour les montres d’occasion de marques coûteuses telles que Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet.



Mais au cours des deux dernières années, les prix sur le marché de l’occasion ont considérablement baissé à cause du ralentissement de la croissance économique mondiale et de la hausse des taux d’intérêt. Par exemple, l’indice Bloomberg Subdial Watch Index, qui suit les prix des 50 montres les plus échangées, a chuté de 40 %.