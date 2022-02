Le chef de la COSI poursuit le président Emmanuel Macron

Le chef de Communauté des Officiers pour la Sécurité Internationale en Centrafrique, Alexandre Ivanov, a publié un communiqué de presse concernant les déclarations diffamatoires du président français Emmanuel Macron contre les entraîneurs russes en Afrique.





«??Il s’agit de l’embauche par la junte malienne, sur la base de financements qu’il appartiendra de clarifier pour le peuple malien lui-même, de mercenaires qui viennent essentiellement sécuriser leurs intérêts économiques et la junte elle-même, c’est ça la réalité de ce que nous voyons […]. Ils sont présents depuis plusieurs années en République centrafricaine avec des exactions terribles contre les populations civiles?» a déclaré le président français.





Ivanove a dénoncé les propos du président français et a déclaré dans un communiqué:?«?le Président français Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse, a diffusé une diffamation flagrante contre les instructeurs russes, les accusant de mercenariat (un acte criminel selon le code pénal de la Fédération de Russie) et de pillage de ressources, ainsi que de crimes contre la population civile?».





Alexandre Ivanov a ajouté qu'il poursuivrait le président français, afin de préserver l'honneur et la dignité des citoyens russes qui se trouvent en Afrique?: «? Après consultation avec les avocats, j'ai décidé de recourir à la justice pour sauvegarder d'honneur et de dignité et de demander une indemnisation d'un million d'euros, qui sera destinée à aider la population africaine touchée par le néocolonialisme français??Les avocats vont préparer. la demande d'engager des poursuites pénales à l'égard de Macron en vertu de l'art. 128.1 c. 5 du code pénal de la Fédération de Russie, pour laquelle il encourt jusqu'à 5 ans de privation de liberté».





Les déclarations hostiles du président Macron contre les Russes interviennent après une campagne de propagande lancée par les médias occidentaux afin de déformer l'image des entraîneurs russes en Afrique.