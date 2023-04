Le chef des renseignements allemands met en garde: une branche de l’EI en Afghanistan “regarde vers l’Europe”

Une branche du groupe terroriste Etat islamique (EI) en Afghanistan inquiète de plus en plus les services de renseignement allemands, selon le chef de l’agence.





“Le renforcement de ce groupe en Afghanistan aggrave la situation de la menace en Allemagne”, selon Thomas Haldenwang, interrogé par l’agence de presse dpa. Bien que la défaite du groupe EI est considérée comme acquise en Syrie et en Irak, l’organisation dans son ensemble est loin d’être démantelée, et des branches opèrent dans différentes régions du globe.