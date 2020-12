Le confinement à nouveau prolongé en Grèce

Hausse des cas de coronavirus en Grèce

La Grèce a annoncé jeudi que le confinement général du pays serait à nouveau prolongé d'une semaine, au 14 décembre, en raison de taux toujours élevés de contamination au coronavirus.

"Les mesures actuelles de restrictions (...) sont prolongées jusqu'au 14 décembre", a annoncé le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas, selon lequel "le fardeau épidémiologique reste élevé".

La Grèce avait résisté à la première vague de la pandémie avec un taux de mortalité relativement faible par rapport à ses voisins européens. Mais, avec la deuxième vague, le pays déplore des dizaines de morts par jour depuis des semaines.





2.600 morts

À ce jour, plus de 2.600 personnes sont décédées du virus, dont 90 mercredi, et plus de 600 patients sont hospitalisés en soins intensifs. Près de 2.200 nouvelles infections ont été recensées mercredi.