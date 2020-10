Le coronavirus aurait causé environ 10.000 morts lors de la première vague aux Pays-Bas

Coronavirus au Pays Bas

Durant la première vague de Covid-19 aux Pays-Bas, environ 10.000 personnes ont perdu la vie, leur décès étant confirmés ou suspectés d'être liés au nouveau coronavirus, selon le bureau statistique néerlandais.

Ce nombre de décès porte sur à la période de mars à juin 2020. Le mois d'avril en particulier a connu un pic de plus de 6.000 décès dus à la maladie.

Au cours du premier semestre de cette année, plus de 86.000 Néerlandais sont morts, soit près de 9.000 de plus qu'à la même période l'année précédente. "La mortalité plus élevée coïncide avec l'épidémie de coronavirus aux Pays-Bas", selon ce bureau statistique.