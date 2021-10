Le dècès d’un vidéaste sénégalais émeut la nba

Assane Dramé, assistant vidéo des Clippers de Los Angeles, a été victime d’un accident de la circulation qui lui a coûté la vie. Dans une déclaration, le club de la NBA pleure "la perte d’un employé dévoué, un vidéaste talentueux et un ami fidèle."



« C’était un travailleur acharné et une âme douce, passionné par son métier et gentil avec ses collègues, gagnant le respect et l’admiration des joueurs, des entraîneurs et du personnel", ajoute l’avis de décès.



Des joueurs ont également réagi, à l’instar de l’ailier fort français, Nicolas Batum. « Je viens d’entendre la triste nouvelle. Repose en paix Roi", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.



« Je n’ai entendu que de grandes choses sur Assane. Envoyez des prières », a renchéri son co-équipier Terrence Mann.



Âgé de 26 ans à peine, le défunt avait débuté en tant que stagiaire, avant de s’imposer durablement comme un membre important de son département. Il avait notamment assisté il y a peu aux travaux du futur stade des Clipp’s, à Inglewood.