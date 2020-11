Le Dr Fauci et le directeur du FBI menacés de décapitation, le compte Twitter de Steve Bannon suspendu

Steve Bannon menace Dr Fauci et Directeur

Ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon s’en est pris publiquement à l’immunologiste Anthony Fauci et au directeur du FBI Christopher Wray. En guise d’ “avertissement aux bureaucrates fédéraux”, il déclare vouloir “mettre leur tête au bout d’une pique”.





Dans un nouvel épisode de “ War Room”, diffusé sur les réseaux sociaux, Steve Bannon a d'abord réclamé au figuré la tête de ses cibles, appelant à leur démission. L'ancien conseiller de Donald Trump a ensuite estimé pouvoir “aller plus loin”.





“Un avertissement aux bureaucrates”





“Je reviendrais à l’époque de l’Angleterre des Tudors. Je mettrais leur tête sur des pieux, je les mettrais aux deux coins de la Maison-Blanche, comme un avertissement aux bureaucrates fédéraux. Soit vous suivez le programme, soit vous partez”, lance-t-il en guise de menaces. Un appel à la violence qui n’est évidemment pas passé inaperçu.