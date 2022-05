Le G7 s'engage à ne plus acheter le pétrole Russe

Les pays membres du G7, à savoir, la France, l’Allemagne, L’Italie, le Canada, le Japon, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, se sont engagés à ne plus acheter de pétrole russe. L’annonce a été faite, ce dimanche, à travers un communiqué de la Maison Blanche.





« Le G7 tout entier s'est engagé aujourd'hui à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe », une décision qui « va porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie de (Vladimir) Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre », indique le document.





Toutefois, renseignent les médias, le communiqué ne précise pas quels engagements exactement a pris chacun des membres du G7.





Alors que Vladimir Poutine s'apprête à célébrer lundi en grande pompe la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, ses actions en Ukraine, « couvrent la Russie et les sacrifices historiques de son peuple de honte », s’indignent, ce dimanche Mai, les pays du G7 dans un communiqué commun.