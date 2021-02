Le gendre de Trump nommé au prix Nobel de la paix

Jared Kushner, Nobel de la Paix

Jared Kushner, gendre de Donald Trump et ancien haut conseiller de la Maison-Blanche, a été nommé candidat au prix Nobel de la paix.

Jared Kushner et son adjoint Avi Berkowitz ont été nommés ce dimanche 31 janvier candidats au prestigieux prix Nobel de la paix pour leur rôle dans les négociations d’accords de normalisation des liens diplomatiques signés entre Israël et plusieurs pays arabes. Leurs noms ont été soumis par l’avocat américain Alan Dershowitz, soutien de Donald Trump, mais surtout professeur émérite de l’université de Harvard, une position qui l’autorise à contribuer à la composition de la liste des candidats.





“Accords Abraham”





Ces accords diplomatiques, baptisés “Accords Abraham”, ont constitué la plus grande avancée diplomatique au Moyen-Orient de ces 25 dernières années, alors que la région s’attend à une confrontation prolongée avec l’Iran. Ils ont été conclus entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.





“Pas une question de popularité”





“Le prix Nobel de la paix n’est pas une question de popularité”, écrit Alan Dershowitz, conscient de la controverse potentielle. “Il ne s’agit pas non plus d’évaluer ce que la communauté internationale pense de ces acteurs de la paix. C’est un prix destiné à ceux qui ont réussi à remplir les nombreux critères établis par Alfred Nobel dans son testament. Et ces hommes et les accords Abraham remplissent ces critères mieux que quiconque”, a-t-il ajouté.





Dans la lettre qu’il a adressée au comité du Nobel, Alan Dershowitz mentionne également le travail accompli par l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël, David Friedman, et par l’ancien ambassadeur israélien aux Etats-Unis, Ron Dermer.





Jared Kushner se dit “honoré”

Jared Kushner s’est dit “honoré” d’être nommé pour ce prix. Le lauréat sera connu en octobre prochain.