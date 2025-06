Le gouvernement Trump reprend l'appel d'un fondamentaliste chrétien à dénoncer "les envahisseurs étrangers"

Le gouvernement américain a lancé une campagne encourageant à dénoncer à la police "les envahisseurs étrangers", en reprenant une image publiée par un influenceur chrétien extrémiste, qui appelle à une "contre-révolution" pour faire revenir l'Amérique à ses racines "anglo-protestantes".



Le ministère de la Sécurité intérieure a diffusé mercredi sur X, pour annoncer la création d'un numéro de téléphone permettant de joindre la police de l'immigration, une image de style rétro montrant l'oncle Sam, ce personnage représentant l'Amérique avec sa barbiche, son pantalon à rayures et son haut chapeau ceint d'une bandelette étoilée.



Le personnage est représenté clouant au mur une affiche avec l'inscription "Aidez votre pays et aidez-vous vous-même", à côté du message: "Signalez tous les envahisseurs étrangers" et du numéro de téléphone en question.



"Cette image vient de mon compte", s'est réjoui, toujours sur X, C.Jay Engel.



Il avait en effet diffusé le 6 juin cette même image, détournant une affiche qui appelait les Américains à soutenir les dépenses militaires au moment de la guerre de Corée (1950-1953).



Cet influenceur diffuse sur les réseaux sociaux des messages tels que "Seule la foi chrétienne peut nous aider à traverser la nuit qui s'annonce", et prône une "contre-révolution" pour que l'Amérique revienne à ses racines "anglo-protestantes" en expulsant tous les immigrés non-Européens, venus d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique.



La diffusion de l'affiche modifiée par le gouvernement Trump témoigne de la rhétorique toujours plus violente déployée pour justifier les expulsions massives demandées par le président américain Donald Trump.



Le principal porte-voix de ce discours anti-immigration radical, qui suscite l'indignation des militants anti-racistes et des défenseurs des droits civiques, est Stephen Miller, directeur de cabinet adjoint et très proche conseiller du président républicain.



Stephen Miller, qui a partagé le message du ministère de la Sécurité intérieure, a récemment écrit sur X que la lutte contre l'immigration clandestine était nécessaire pour sauver la "civilisation", faute de quoi l'Occident serait "réduit en ruines", puisant dans le vocabulaire des idéologues et partis d'extrême droite.